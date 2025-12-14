Un percorso di presepi nel centro storico di Casalborgone tutto da visitare

Nel centro storico di Casalborgone, fino al 6 gennaio, si svolge un suggestivo percorso di presepi, quest'anno alla prima edizione. Realizzati dagli abitanti e dai bambini della scuola primaria, queste creazioni artistiche arricchiscono il cuore del paese, offrendo un'occasione di condivisione e tradizione durante le festività natalizie.

Fino al 6 gennaio, il centro storico di Casalborgone (To), il "Leu", ospita, per il primo anno, un percorso di presepi realizzati dagli abitanti del capoluogo e dai bambini della scuola primaria. Di legno, sui muretti, all'ingresso della chiesa, nascosti in angoli inusuali, realizzati con gli.

