Un passo avanti per la tutela dei minori e delle famiglie | focus della Camera minorile di Palmi

La Camera minorile di Palmi ha recentemente organizzato un convegno dedicato ai nuovi strumenti attuativi e sanzionatori nel rito di famiglia, con particolare attenzione alla normativa 473 bis. L'evento rappresenta un'importante occasione di confronto e approfondimento per rafforzare la tutela dei minori e delle famiglie coinvolte in procedimenti giudiziari.

La Camera minorile di Palmi, nei giorni scorsi, ha ospitato un convegno di grande rilevanza intitolato “Strumenti attuativi e sanzionatori nel nuovo rito di famiglia: 473 bis n. 38 e 39 C.P.C.”.L’evento ha visto una partecipazione numerosa e attenta di professionisti del settore legale, autorità. Reggiotoday.it Zan (Pd),in Ue passo avanti contro abusi su minori legati a odio - "Oggi l'Europa ha fatto un passo in avanti per la tutela dei minori e per il contrasto alle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere". ansa.it Sulla tutela dei minori «decisivi passi avanti, ma molto resta da fare» - La Chiesa, a tutti i livelli, è sempre più determinata a portare luce nelle tenebre della terribile piaga degli abusi. avvenire.it Il progetto "Libri liberi" compie un nuovo importante passo avanti e arricchisce la città di un'ulteriore piccola biblioteca di quartiere. Stamattina, alle ore 11.30, in corso... ? Leggi l'articolo - facebook.com facebook "Sulle querele temerarie un passo avanti grazie alle battaglie del Pd, ma il testo resta insufficiente. La maggioranza sia coerente: ministri e deputati ritirino le querele ai giornalisti". Ascolta @Piero_De_Luca: youtu.be/bN_LNTCcsVk x.com © Reggiotoday.it - Un passo avanti per la tutela dei minori e delle famiglie: focus della Camera minorile di Palmi

Francia: Stop ai social per under 15 | un passo avanti o un pericoloso precedente?

Video Francia: Stop ai social per under 15 | un passo avanti o un pericoloso precedente? Video Francia: Stop ai social per under 15 | un passo avanti o un pericoloso precedente?