Sono iniziati i lavori di riqualificazione di Piazza Casina, un intervento volto a rigenerare il cuore del paese. Il progetto mira a valorizzare lo spazio pubblico, migliorando l’estetica e funzionalità della piazza, per renderla più accogliente e vivibile per residenti e visitatori.

Sono partiti i lavori del progetto ’Piazza Casina’ relativo alla rigenerazione urbana del centro del paese. Verranno realizzati nuovi percorsi pedonali e ricollocati i parcheggi lungo il tratto di via Roma compreso tra la fermata degli autobus e la centrale piazza IV Novembre. L’Assessore ai lavori pubblici Maurizio Cineroli precisa: "L’intervento prevede il rifacimento dei marciapiedi, la riqualificazione dell’arredo urbano e una leggera modifica della viabilità, con l’obiettivo di rendere il centro più accogliente, sicuro e funzionale. Il progetto è partito dal percorso partecipato con la cittadinanza e che ha portato anche alla realizzazione della nuova piazza in via Marconi, che è diventata un punto di riferimento per manifestazioni ed eventi estivi oltre che un parcheggio ormai indispensabile per il centro, risolvendo anche il problema della sosta durante il mercato del sabato mattina. Ilrestodelcarlino.it Un nuovo volto per la piazza: al via i lavori - L’assessore Cineroli: " Vogliamo rendere il paese più accogliente, sicuro e funzionale" ... ilrestodelcarlino.it

