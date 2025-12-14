Un nuovo gesto di generosità dei cittadini | donato un carrello multifunzione al reparto di cardiologia

Un gesto di generosità dei cittadini si è concretizzato con la donazione di un carrello multifunzione al reparto di cardiologia dell’ospedale S. La donazione, promossa dalla famiglia Torelli, in memoria di Edgardo, rappresenta un importante supporto alle attività sanitarie e al comfort dei pazienti.

Grazie alla significativa donazione della famiglia Torelli, in particolare nella persona di Cristina Torelli che ha voluto ricordare e rendere omaggio al padre Edgardo, il reparto di cardiologia dell’ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna ha ricevuto in dono un carrello multifunzione. Ravennatoday.it

Oggi, nella Chiesa di San Paolo Apostolo a Borgo Nuovo, la riconsegna del Crocifisso restaurato rappresenta un gesto di altissimo valore spirituale, culturale e civile: un segno concreto di attenzione verso un quartiere che merita cura, bellezza e presenza istit - facebook.com facebook