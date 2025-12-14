Un Natale più verde Vannucci cresce ancora | Al centro c’è la qualità

Quest'anno, Vannucci Piante celebra un Natale più sostenibile, puntando sulla qualità e sull’attenzione all’ambiente. L’evento si svolge a

Il consueto appuntamento per le festività natalizie quest’anno la Vannucci Piante lo ha realizzato a "Casa Vannucci" di Montecarlo (Pescia), dove l’azienda ha una parte della produzione vivaistica e dei propri vigneti. Un’accoglienza quindi in casa, in quello stile familiare che da sempre contraddistingue la famiglia Vannucci. "Il bilancio dell’annata è positivo, al netto della situazione d’incertezza generale – ha affermato il ceo Vannino Vannucci –. Siamo cresciuti in tempi di ricerca, sviluppo e anche dimensioni, estendendoci con nuovi vivai. La famiglia, così mi piace chiamarla, cresce – ha aggiunto – ed è proprio per sottolinare questo clima familiare che ci siamo ritrovati qua, per stare insieme e fare squadra". Lanazione.it

