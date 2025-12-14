Un Natale d’altri tempi Tante iniziative per le feste al Mumec

Il Mumec, Museo dei mezzi di comunicazione di Arezzo, propone un Natale d’altri tempi con numerose iniziative durante i weekend di Fiera Antiquaria e fino al 6 gennaio. Tra aperture straordinarie, proiezioni di pellicole d’epoca, manifesti natalizi, albero jukebox, lanterne magiche e visite guidate, il museo offre un viaggio nel passato tra tradizione e storia.

Aperture straordinarie, proiezioni interne al percorso espositivo tra pellicole dei primi anni del '900 e manifesti natalizi, albero jukebox, lanterne magiche e visite guidate sono alcune delle iniziative organizzate dal Mumec, il Museo dei mezzi di comunicazione, durante i weekend di Fiera Antiquaria ad Arezzo, e fino al 6 gennaio. L'iniziativa si chiama 'Un Natale d'altri tempi. Entrando al museo, salta subito all'occhio il ' Jukebox Xmas - l'albero che suona i tuoi vinilì: un'installazione interattiva dove, sia grandi che piccoli possono scegliere un vinile da 45 giri, e lasciarsi avvolgere dalla melodia che preferiscono, si spiega in una nota.