Un napoletano alla guida delle operazioni di pace Onu in Medio Oriente
Un napoletano si fa strada tra i candidati per il ruolo di coordinatore speciale delle Nazioni Unite nel processo di pace in Medio Oriente. Con sede centrale a Ginevra, l'ONU punta su questa figura per guidare le operazioni di pace nella regione, attirando l'attenzione dei media e alimentando i rumors su una possibile nomina.
Da New York dove è la sede centrale a Ginevra dove si trova la principale base europea dell'Onu, i rumors indicano un napoletano come candidato ideale a coordinatore speciale delle Nazioni unite per il processo di pace in Medio Oriente. Un ruolo apicale e assai delicato nell'ambito del. Napolitoday.it
8 dicembre – Oggi Samuele ci guida in una delle ricorrenze più sentite del calendario: l’Immacolata Concezione. E lo fa attraverso lo sguardo potente e luminoso di Bernardo Cavallino, maestro del Seicento napoletano. Nel suo dipinto dedicato all’Immacola - facebook.com facebook
Una grande serata, tifosi straordinari e il Condottiero alla guida di una magnifica squadra. Forza Napoli Sempre!! x.com
Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk
Video Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk