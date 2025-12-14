Un napoletano alla guida delle operazioni di pace Onu in Medio Oriente

Un napoletano si fa strada tra i candidati per il ruolo di coordinatore speciale delle Nazioni Unite nel processo di pace in Medio Oriente. Con sede centrale a Ginevra, l'ONU punta su questa figura per guidare le operazioni di pace nella regione, attirando l'attenzione dei media e alimentando i rumors su una possibile nomina.

Da New York dove è la sede centrale a Ginevra dove si trova la principale base europea dell'Onu, i rumors indicano un napoletano come candidato ideale a coordinatore speciale delle Nazioni unite per il processo di pace in Medio Oriente. Un ruolo apicale e assai delicato nell'ambito del. Napolitoday.it

