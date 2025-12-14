Un diploma per Sara Scimmi | Mia figlia ci teneva Otto anni dal misterioso incidente mortale

Otto anni dopo il tragico incidente che ha spezzato la vita di Sara Scimmi, la famiglia ricorda il suo desiderio di laurearsi. Un diploma che rappresentava un traguardo importante per la giovane, sognato con passione prima dell'improvvisa perdita. La memoria di Sara rimane viva tra i suoi cari, che continuano a custodire il suo sogno nel cuore.

Empoli (Firenze), 14 dicembre 2025 – “ Sara ci teneva tanto a diplomarsi”, dice il padre Antonio. Non fece in tempo. La sua giovane esistenza si concluse sulla Sr429 tra Castelfiorentino e Certaldo, con il suo corpo travolto da un tir dopo una serata in discoteca, in una notte di fine estate – ancora avvolta, secondo i familiari, da ombre mai chiarite – del settembre del 2017. A distanza di otto anni è stato rilasciato il diploma di maturità in sua memoria. Sara Scimmi frequentava, l’istituto superiore Fermi-Da Vinci di Empoli: una studentessa brava, generosa, solare, che stava svolgendo il servizio civile. Lanazione.it

Conferito il diploma di maturità in memoria di Sara Scimmi, il padre: "Oggi continui a vivere" - Inizia così, con un cuore rosso impresso tra le ... gonews.it