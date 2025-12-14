Un caffè con Alfredo Galdieri a Montoro | dialogo partecipazione e musica per la comunità

Questo pomeriggio alle 18:30, presso il Bar Oasi Verde a Montoro, si svolgerà l'evento

Montoro, 14 dicembre 2025 — Questo pomeriggio alle ore 18:30, presso il Bar Oasi Verde lungo la SP90 di Montoro (AV), si terrà un appuntamento di grande interesse civico e culturale: "Un caffè con Alfredo Galdieri", coordinatore AVS Montoro - Solofra.L'iniziativa è promossa dalle associazioni.

A Montoro Galdieri si dimette da coordinatore Pd - “Ormai sono passati quasi due anni dall’istituzione del circolo e dalla mia elezione, anni difficili in quanto purtroppo il nostro territorio per circa un trentennio è stato diseducato alla politica a ... irpinianews.it

? UN CAFFÈ CON…NESSO con ALFREDO GALDIERI Trasporti, Galleria e Futuro: parliamone davanti a un caffè con l’ospite Alfredo Galdieri, coordinatore AVS Montoro-Solofra. Il primo evento di @connessioni_montoro in collaborazione con @solofralib - facebook.com facebook

