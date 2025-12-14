un albero per ogni neonato lavori di scavo le prime piante

Nel contesto della città della carta, prende il via il progetto

Al via nella città della carta il progetto " Nuovi Nati ", iniziativa prevista dalla normativa nazionale che promuove la messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato. I lavori di scavo sono stati eseguiti e domani arriveranno le piante destinate alla messa a dimora, dando così inizio concreto al progetto sul territorio comunale. "Le nuove piantumazioni – spiegano dal Comune - interesseranno viale Zonghi e Via Miliani. In particolare, nel corso dei mesi scorsi il cippo di viale Zonghi è stato predisposto con un intervento di fresatura per accogliere le nuove piante, che contribuiranno a migliorare l’ombreggiatura, il decoro e la qualità ambientale. Ilrestodelcarlino.it

Un albero per ogni nuovo nato: saranno 309 - Si prepara, a data ovviamente ancora da fissare (solitamente è un appuntamento che si tiene ad aprile), la piantumazione di un albero per ogni neonato e per ogni minore adottato. ilrestodelcarlino.it

FABRIANO - Un albero per ogni nascita “Un simbolo di speranza e di vitalità". Il Comune di Fabriano dà attuazione al progetto “Nuovi Nati”, iniziativa prevista dalla normativa nazionale che promuove la messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato a segui - facebook.com facebook

“Dona un albero” ogni pianta potrà essere dedicata x.com