Un albero di Natale all’uncinetto illumina la piazza per Santa Lucia

A Copparo, la piazza di via Roma si è animata con un albero di Natale all’uncinetto, realizzato dal Gruppo donne Auser le ‘Sferruzzine’. La cerimonia di accensione, svoltasi nel pomeriggio di sabato, ha reso ancora più speciale il giorno dedicato a Santa Lucia, creando un’atmosfera calda e condivisa nella comunità.

Un momento che ha reso speciale il giorno dedicato a Santa Lucia a Copparo. Nel pomeriggio di sabato, nella piazzetta di via Roma, si è tenuta la cerimonia di accensione dell'albero di Natale Granny, composto da mattonelle lavorate all'uncinetto dal Gruppo donne Auser le 'Sferruzzine'.

