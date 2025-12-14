’Umarell tour’ avviato con la visita all’asilo nido dell’Osservanza

L’Umarell tour ha preso il via con la visita all’asilo nido dell’Osservanza, portando gli interessati fuori dai cantieri per scoprire le opere finite. Tra i partecipanti, il sindaco Enzo Lattuca e le assessore Giorgia Macrelli ed Elena Baredi, accompagnati da un gruppo di umarell, hanno esplorato le realizzazioni del PNRR nella città.

Umarell fuori dalla loro comfort zone del cantiere in corso e portati dentro l'opera finita. Una quindicina gli interessati fra cui pure umarell (uno col giubbottino giallo) al seguito ieri mattina del sindaco Enzo Lattuca, dell'assessora ai Progetti Europei capocomitiva Giorgia Macrelli e dell'assessora alla scuola Elena Baredi per l'Umarell tour' alla scoperta delle opere Pnrr realizzate in città. Si è iniziato dal polo dell'infanzia dell'Osservanza. Mancava però la vera attrattiva degli umarell: la polvere del cantiere da respirare monitorando l'avanzamento dei lavori. Si è visitata infatti un'opera bella e finita.