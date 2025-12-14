Ultimo quarto straordinario la Gemini Mestre supera la capolista Verona 74-72

La Gemini Mestre conquista una vittoria fondamentale nel derby contro la capolista Verona, superandola 74-72 nell’ultimo quarto. Una prestazione di grande maturità e determinazione, con una rimonta decisiva che ha ribaltato il risultato e rafforzato la posizione in classifica. Un successo che dimostra il carattere e la tenacia della squadra in un match ricco di emozioni.

Una vittoria in un derby, una prova di maturità, punti essenziali per la classifica. La Gemini Mestre batte la Tezenis Verona, che si presentava da capolista, con una prova maiuscola, decisa nell'ultimo quarto grazie a una rimonta straordinaria.

