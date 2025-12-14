Ue | Ritorsioni di Mosca? I depositari possono già compensarle con gli asset russi

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione Europea ha confermato la validità della propria posizione legale, rispondendo alle minacce di ritorsioni da parte di Mosca in seguito al congelamento degli asset russi in Europa. La portavoce Maria Zakharova aveva infatti annunciato possibili rappresaglie, ma l’UE ha sottolineato che i depositari possono già compensare eventuali danni con gli asset russi disponibili.

ue ritorsioni di mosca i depositari possono gi224 compensarle con gli asset russi

© Feedpress.me - Ue: "Ritorsioni di Mosca? I depositari possono già compensarle con gli asset russi"

Dopo le recenti minacce di ritorsione da parte di Mosca, annunciate dalla portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova in risposta al congelamento degli asset russi in Europa, la Commissione Europea (UE) ha voluto ribadire la solidità giuridica della sua posizione. Un portavoce della Commissione UE ha richiamato le dichiarazioni rilasciate venerdì scorso dal commissario UE all’Economia,. Feedpress.me

ue ritorsioni mosca depositariUe: "Ritorsioni di Mosca? I depositari possono già compensarle con gli asset russi" - "Nell’ambito dell’attuale regime sanzionatorio, i depositari centrali di titoli nell’UE", come Euroclear, "possono compensare eventuali sequestri in Russia con asset congelati o immobilizzati detenuti ... msn.com

ue ritorsioni mosca depositariUe risponde a dichiarazioni Zakharova su ritorsioni di Mosca - Notizie di cronaca, politica, economia, sport, arte e musica con foto e video, sempre aggiornate, con approfondimenti. laregione.ch