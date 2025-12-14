Kosta Runjaic commenta la vittoria dell'Udinese sulla capolista Napoli alla Dacia Arena, sottolineando il merito della squadra e il rendimento di Zaniolo durante la partita. L'allenatore analizza i principali aspetti della sfida, evidenziando l'impegno e la determinazione dei friulani in un match decisivo.

Udinese, Runjaic: "Abbiamo meritato la vittoria. Zaniolo? Ha fatto un buon lavoro oggi"

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ Udinese batte il Napoli nel match della Dacia Arena e al termine del match, Kosta Runjaic ha parlato ai microfoni di Dazn. “Una bella reazione, l’avevo chiesto. Ho sofferto da vicino ma è stata piacevole. Abbiamo meritato la vittoria, importante ottenerla così anche per le nostre energie”, ha dichiarato l’allenatore. “Abbiamo tanti giocatori nuovi e cambiamenti. Ci saranno alti e bassi. Il livello è quello che mi aspettavo. Sono contento per la vittoria così come non lo ero dopo la partita contro il Genoa. Importante anche per i giocatori che hanno ricevuto troppe critiche”. Anteprima24.it

