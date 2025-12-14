Udinese Napoli streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 15, Udinese e Napoli si affrontano al Bluenergy Stadium di Udine nella 15ª giornata della Serie A 2025-2026. Ecco tutte le informazioni su come seguire la partita in streaming e in diretta TV, con dettagli sulle probabili formazioni e orari.

La partita di Serie A tra Udinese e Napoli sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Probabili formazioni: Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Ehizibue; Zaniolo, Davis.

Udinese-Napoli, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni - Oggi alle 15:00 i Campioni d'Italia in carica del Napoli fanno visita all'Udinese per difendere il primato in classifica ... fanpage.it

Domenica si torna in campo! La voce della passione azzurra è solo su Radio CRC! Udinese–Napoli, ore 15:00 ? Si parte già dalle 14:00 con il prepartita di Massimo D’Alessandro: analisi, notizie, formazioni e tutte le ultime dal campo. A seguire, la radio - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Udinese- #Napoli x.com

