Udinese-Napoli ribaltone formazione | due rientri lampo e un forfait improvviso

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia di Udinese-Napoli, sorprese dall'infermeria e rientri inaspettati caratterizzano la formazione delle due squadre. Antonio Conte si trova a dover gestire notizie contrastanti, con recuperi sorprendenti di Lobotka e Gutierrez, mentre un forfait improvviso complica ulteriormente la situazione. Ecco le ultime novità in vista della sfida.

Sorprese dall’infermeria. Notizie contrastanti per Antonio Conte alla vigilia di Udinese-Napoli. Lo staff medico compie un miracolo: Stanislav Lobotka (tibiale) e Miguel Gutierrez (caviglia) recuperano in anticipo e vanno in panchina. Brutte notizie invece per Juan Jesus: il difensore, candidato titolare, è KO per una botta al polpaccio e non è stato convocato. Spazio dunque a Spinazzola ed Elmas dal primo minuto nel 3-4-3. Probabili formazioni Udinese Napoli Spinazzola titolare Juan Jesus infortunio Il tour de force e la reazione post-Benfica. Non c’è tempo per piangere sulla sconfitta del Da Luz. Napolissimo.it

udinese napoli ribaltone formazioneUdinese-Napoli: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - 26, 15a giornata: orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità. sport.virgilio.it

udinese napoli ribaltone formazioneUdinese-Napoli live dalle 15, probabili formazioni e ultime notizie: le scelte di Conte - Dopo la netta vittoria in campionato contro la Juventus, gli azzurri di Conte sono caduti in Portogallo contro il Benfica di Mourinho, facendo riemergere le critiche. ilmattino.it

udinese napoli ribaltone formazione due rientri lampo e un forfait improvviso

© Napolissimo.it - Udinese-Napoli, ribaltone formazione: due rientri lampo e un forfait improvviso

Udinese-Napoli scontro tra tifosi in campo

Video Udinese-Napoli scontro tra tifosi in campo