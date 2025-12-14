Udinese-Napoli ribaltone formazione | due rientri lampo e un forfait improvviso
Alla vigilia di Udinese-Napoli, sorprese dall'infermeria e rientri inaspettati caratterizzano la formazione delle due squadre. Antonio Conte si trova a dover gestire notizie contrastanti, con recuperi sorprendenti di Lobotka e Gutierrez, mentre un forfait improvviso complica ulteriormente la situazione. Ecco le ultime novità in vista della sfida.
Sorprese dall’infermeria. Notizie contrastanti per Antonio Conte alla vigilia di Udinese-Napoli. Lo staff medico compie un miracolo: Stanislav Lobotka (tibiale) e Miguel Gutierrez (caviglia) recuperano in anticipo e vanno in panchina. Brutte notizie invece per Juan Jesus: il difensore, candidato titolare, è KO per una botta al polpaccio e non è stato convocato. Spazio dunque a Spinazzola ed Elmas dal primo minuto nel 3-4-3. Probabili formazioni Udinese Napoli Spinazzola titolare Juan Jesus infortunio Il tour de force e la reazione post-Benfica. Non c’è tempo per piangere sulla sconfitta del Da Luz. Napolissimo.it
