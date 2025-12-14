Udinese-Napoli | probabili formazioni dove vedere il match in streaming e diretta TV
L'anticipo della 15ª giornata di Serie A 2025-2026 vede affrontarsi Udinese e Napoli al Bluenergy Stadium di Udine, domenica 14 dicembre alle ore 15. Ecco le probabili formazioni, le modalità di visione in streaming e in diretta TV di questa sfida.
Dove vedere Udinese-Napoli in TV e streaming. Oggi, domenica 14 dicembre 2025, alle ore 15, Udinese e Napoli si sfideranno al Bluenergy Stadium di Udine per la 15ª giornata della Serie A 2025-2026. Se ti stai chiedendo dove guardare la partita in diretta TV o streaming, ecco tutte le informazioni utili. La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN, che offrirà anche un ampio pre e post partita con interviste, analisi e commenti di esperti. Ricordiamo che la visione tramite siti non autorizzati costituisce pirateria ed è illegale; per questo motivo, è sempre consigliato utilizzare piattaforme ufficiali per guardare le partite in alta qualità.
