Udinese-Napoli parla Manna | Lucca? Deve essere più determinato Poi l’annuncio su Atta

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida tra Udinese e Napoli, analizzando le prestazioni dei giocatori e le strategie della squadra. Tra i temi affrontati, l'importanza della determinazione di Lucca e l'annuncio su Atta, evidenziando le aspettative e gli obiettivi della società.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di DAZN prima dell’inizio di Udinese-Napoli. Il dirigente partenopeo ha rilasciato dichiarazioni importantissime sull’attuale status di Lorenzo Lucca, grande ex della partita, e di un potenziale acquisto futuro come Atta, centrocampista dei friulani. Manna parla del futuro di Lucca e dell’approdo di Atta. Il ds del Napoli si è in primis concentrato sulla gara persa contro il Benfica in Champions: “Cosa è mancato mercoledì? Giochiamo sempre con gli stessi perchè siamo contati e non possiamo ruotare. Cambiare i meccanismi è difficile. Spazionapoli.it Napoli, Manna: "In Champions arrivati stanchi, ma il lavoro di Conte si vede" - Le parole del DS del Napoli Giovanni Manna nel prepartita della sfida contro l'Udinese ai microfoni di DAZN. tuttomercatoweb.com

Manna: «Lucca deve metterci più determinazione, tutti gli altri nuovi acquisti l’hanno dimostrata» - Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn e ha presentato la gara tra Udinese e Napoli che avrà luogo tra meno di un’ora all’ex Dacia Arena. ilnapolista.it

? 17.00 ? Udinese - Napoli S Sport 2 ? @ibrahimyaldiiz Tivibu Spor 1? @okvayarda ? Fiorentina - Verona Tivibu Spor 4 ? @Kerem_Gurel S Sport Plus ? @emregurkaynak x.com

Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali: torna #Spinazzola sulla fascia. La formazione di Antonio #Conte. In difesa i soliti tre: #Beukema, #Rrahmani e #Buongiorno. A centrocampo confermati #McTominay ed #Elmas. https://www.ilnapolista.it/2025/12/udinese-n - facebook.com facebook

© Spazionapoli.it - Udinese-Napoli, parla Manna: “Lucca? Deve essere più determinato”. Poi l’annuncio su Atta

Higuain spiega perché è andato alla Juve dal Napoli che ne pensate? #higuain #juventus #calcio

Video Higuain spiega perché è andato alla Juve dal Napoli che ne pensate? #higuain #juventus #calcio Video Higuain spiega perché è andato alla Juve dal Napoli che ne pensate? #higuain #juventus #calcio