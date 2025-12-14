Udinese-Napoli le formazioni ufficiali

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 15, si sfidano Udinese e Napoli, con gli azzurri di Conte determinati a mantenere il primo posto in classifica dopo la vittoria contro la Juventus e il risultato in Champions contro il Benfica. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, promettendo una partita intensa e ricca di emozioni.

Udinese-Napoli, con squadre in campo dalle 15, vedrà gli azzurri di Conte che proveranno a confermarsi in testa alla classifica dopo l'ottima vittoria con la Juventus e il passo falso in Champions col Benfica.Sempre rimaneggiato, il Napoli ritrova Spinazzola e Lobotka, il primo in campo per. Napolitoday.it

udinese napoli formazioni ufficialiUdinese-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 18 partite di Serie A contro l’Udinese grazie a 14 successi e quattro pareggi; nella loro storia, i partenopei hanno avuto una striscia di imbattibilità più ... sport.sky.it

udinese napoli formazioni ufficialiUdinese-Napoli live dalle 15, le formazioni ufficiali: Spinazzola torna titolare - Dopo la netta vittoria in campionato contro la Juventus, gli azzurri di Conte sono caduti in Portogallo contro il Benfica di Mourinho, facendo riemergere le critiche. ilmattino.it

Immagine generica

Udinese Napoli LIVE Partita Serie A con i tifosi napoletani allo stadio Friuli

Video Udinese Napoli LIVE Partita Serie A con i tifosi napoletani allo stadio Friuli