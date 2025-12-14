Udinese-Napoli Lang | Ecco in cosa devo migliorare Dobbiamo reagire subito

Noa Lang ha commentato le sue aspettative e le aree di miglioramento prima della sfida tra Udinese e Napoli. L’esterno olandese, titolare anche in questa occasione, si prepara a una partita fondamentale per reagire alla recente sconfitta in Champions League contro il Benfica.

Noa Lang ha parlato ai microfoni di DAZN prima dell’inizio di Udinese-Napoli. L’esterno olandese partirà ancora titolare nella sfida delle 15, conscio di avere una chance importantissima per rialzarsi subito dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica. Nell’intervista pre-gara, l’ex PSV ha sottolineato proprio questo aspetto, dato che gli azzurri possono tentare di allungare a +2 sul Milan fermato dal Sassuolo. Lang carica il Napoli e sottolinea i suoi limiti attuali. Lang si è subito soffermato sul lavoro dei suoi compagni, Hojlund e Neres, comparandoli al suo di ruolo: “Rasmus e David segnano, io devo migliorare i miei numeri”. Spazionapoli.it

