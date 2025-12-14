Udinese-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni

Alle ore 15:00, l'Udinese ospita il Napoli in un incontro valido per la giornata di campionato. I partenopei, campioni d'Italia in carica, cercano di mantenere il primato in classifica affrontando una sfida importante contro i friulani. Ecco tutte le informazioni su orario, formazioni e modalità di visione in TV e streaming.

Oggi alle 15:00 i Campioni d'Italia in carica del Napoli fanno visita all'Udinese per difendere il primato in classifica. Gara in diretta su DAZN sia in TV sia per lo streaming. Fanpage.it

