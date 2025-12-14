Udinese-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni ufficiali

Alle 15:00 di oggi, Udinese e Napoli si sfidano in una partita importante della Serie A, con i Campioni d'Italia in carica pronti a difendere il primato in classifica. Ecco tutte le informazioni su dove seguire l'incontro in TV e streaming, con orario e formazioni ufficiali.

Oggi alle 15:00 i Campioni d'Italia in carica del Napoli fanno visita all'Udinese per difendere il primato in classifica. Gara in diretta su DAZN sia in TV sia per lo streaming. Fanpage.it Udinese-Napoli: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica - Il Napoli vuole subito mettere da parte la sconfitta in Champions col Benfica e focalizzarsi sul campionato per mantenere la vetta della classifica. ilmessaggero.it

Udinese Napoli LIVE Partita Serie A con i tifosi napoletani allo stadio Friuli

