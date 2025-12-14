Giovanni Di Lorenzo ha commentato la sconfitta dell'Udinese contro il Napoli, evidenziando una condizione fisica non al massimo e analizzando gli aspetti della partita. Il capitano azzurro ha cercato di individuare anche un elemento positivo nonostante il risultato sfavorevole. Le sue parole offrono uno sguardo sulla prestazione della squadra e sulle sfide affrontate.

© Spazionapoli.it - Udinese-Napoli, Di Lorenzo: “Non eravamo brillantissimi. C’è un aspetto positivo oggi”

Giovanni Di Lorenzo ha analizzato la sconfitta contro l’Udinese arrivata nel pomeriggio. Il capitano del Napoli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida, sottolineando una condizione fisica non brillantissima, ma cercando di trovare anche un aspetto positivo dal secondo k.o. consecutivo dopo quello contro il Benfica in Champions League. Di Lorenzo analizza Udinese-Napoli: il commento del capitano. Il terzino partenopeo è subito entrato nel merito della sconfitta: “ Sapevamo che era una partita insidiosa. Sono molto fisici e tosti e noi eravamo pronti ad affrontarli nei duelli, ma non siamo riusciti a vincerne tanti. Spazionapoli.it

Napoli, Di Lorenzo: "Loro in salute, dispiace per la sconfitta. Scudetto? Ogni punto sarà importante" - Le parole del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di DAZN al termine della gara contro l'Udinese. tuttomercatoweb.com