Udinese-Napoli Conte | Troppo preoccupati e timorosi C'è un aspetto difficile da migliorare

Antonio Conte ha commentato la sconfitta del Napoli contro l'Udinese, sottolineando la timidezza e l'eccessiva preoccupazione della squadra. Ai microfoni di DAZN, il tecnico leccese ha analizzato le difficoltà emerse e gli aspetti su cui lavorare per migliorare le prestazioni in un momento delicato della stagione.

Antonio Conte ha parlato al termine di Udinese-Napoli. Ai microfoni di DAZN, il tecnico leccese ha analizzato la seconda sconfitta consecutiva dopo quella in Champions League contro il Benfica. La stanchezza è stata determinante per gli azzurri, che escono sconfitti per l’eurogol di Ekkelenkamp. L’approccio? Io penso che ci sia stato un primo tempo in cui l’Udinese non ha mai calciato in porta. Potevamo sfruttare meglio due occasioni. Il secondo tempo siamo andati in affanno anche per dei rinvii approssimativi. Da lì in avanti c’è stato timore e nei primi 20 minuti del secondo tempo, noi siamo stati troppo preoccupati e timorosi. Spazionapoli.it

