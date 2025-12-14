Udinese- Napoli Conte | Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni

Al termine della partita tra Udinese e Napoli, conclusa con la vittoria dei friulani per 1-0, Antonio Conte ha commentato la prestazione della sua squadra. L’allenatore del Napoli ha analizzato le difficoltà incontrate, sottolineando come, in momenti di svantaggio, la gestione delle situazioni si sia dimostrata complicata. Ecco le sue parole nel post partita.

© Parlami.eu - Udinese- Napoli, Conte: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni" Antonio Conte, allenatore del Napoli, al termine della partita persa ad Udine contro l' Udinese -col punteggio di 1-0- è intervenutonella sala conferenze dallo Bluenergy Stadium per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole rilasciate anche a Dzn: In 20? del secondo tempo avete perso la partita, sono frutti di cosa? . "Penso che l'analisi fatta rispecchia molto l'andamento della partita. Non è l'approccio, che è stato importante contro una squadra molto fisica. Nel primo tempo non abbiamo concesso nemmeno un tiro in porta, potevamo sfruttare meglio le occasioni. Dispiace che quando il vento inizia a girare contro, invece di portartelo dietro e prenderlo difronte, facciamo fatica a gestire queste situazioni.

