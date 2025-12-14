Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Udinese, Carlo Alvino interviene sui social per sottolineare come l’ambiente napoletano sia pronto a criticare l’operato di Conte. Con un messaggio diretto su Instagram, il giornalista intende stimolare una riflessione sulla reazione dei tifosi e sulla gestione della squadra in un momento di difficoltà.

© Spazionapoli.it - Udinese – Napoli, Alvino non ci sta: “Tutti pronti a criticare Conte!”, ecco il messaggio!

Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’ Udinese, Carlo Alvino ha voluto scuotere l’ambiente del Napoli con un post su Instagram. L’insoddisfazione per la prestazione degli azzurri è palpabile, e l’analisi del giornalista si concentra su una squadra visibilmente stanca e priva di energie, soprattutto lontano dal Maradona. Alvino ha sottolineato come l’Udinese abbia meritato la vittoria, ma ha anche richiamato l’attenzione sulla situazione di emergenza che il Napoli sta vivendo, con pochi ricambi e una condizione fisica compromessa. La sconfitta con l’Udinese: il Napoli in riserva. Carlo Alvino non ha esitato a sottolineare come la squadra partenopea fosse ben lontana dalla sua miglior forma fisica e mentale. Spazionapoli.it

Diretta/ Udinese Napoli (risultato finale 1-3): autogol Giannetti, poi Anguissa! (Serie A, 14 dicembre 2024) - Prima dell’inizio della diretta di Udinese Napoli, cerchiamo di capire insieme quali saranno i trend delle due squadre andando a vedere le statistiche fornite dalla nostra redazione. ilsussidiario.net

Napoli-Udinese 1-1, un altro stop: McTominay illude, l'Udinese pareggia - Il nono risultato utile consecutivo per il Napoli coincide con un pareggio che suona come un bicchiere mezzo vuoto. ilmattino.it

Le pagelle di Udinese-Napoli 1-0 #TuttoUdinese #Udinese #Napoli - facebook.com facebook

#Zaniolo entra duro su Spinazzola: faccia a faccia in Udinese-Napoli x.com