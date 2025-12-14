L'Udinese si impone per 1-0 sul Napoli grazie a un'azione decisiva di Runjaic, che blocca Conte e serve l'assist a Chivu. Questa vittoria apre una possibile opportunità per l'Inter, che affronterà il Genoa in una sfida cruciale per migliorare la propria posizione in classifica.

Udinese Napoli 1-0, Runjaic ferma Conte e fa l'assist a Chivu: che occasione per l'Inter!

di Giuseppe Colicchia Udinese Napoli 1-0, Runjaic ferma Conte e fa l’assist a Chivu: che occasione per l’Inter contro il Genoa. Ecco com’è andata. Impresa al Bluenergy Stadium che riapre totalmente la corsa scudetto. L’Udinese del tecnico Kosta Runjaic ferma la capolista Napoli, imponendosi per 1-0 grazie a una prodezza balistica. A decidere il match è Jurgen Ekkelenkamp: il trequartista olandese pesca il jolly con una conclusione da fuori area che non lascia scampo. I padroni di casa avevano già esultato due volte con la punta Keinan Davis e il talento Nicolò Zaniolo, entrambi fermati dal VAR per irregolarità (fuorigioco e fallo su Lobotka). Internews24.com

