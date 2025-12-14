Udinese-Napoli 1-0 partenopei restano secondi

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Udinese ha battuto il Napoli 1-0 in una partita caratterizzata da una prestazione combattiva dei friuliani, che hanno saputo sfruttare le occasioni e mettere in difficoltà gli avversari. I partenopei, invece, sono apparsi meno incisivi, mantenendo comunque la seconda posizione in classifica, nonostante il passo falso.

udinese napoli 1 0 partenopei restano secondi

© Lapresse.it - Udinese-Napoli 1-0, partenopei restano secondi

Il Napoli non approfitta del mezzo passo falso del Milan e cade a Udine al termine di una partita in cui raramente si è reso pericoloso e nella quale, per lunghi tratti, ha subito l’aggressività dei friuliani. Il gol decisivo lo mette a segno Ekkelenkamp al 73? con una grande conclusione a giro che batte Milinkovic-Savic. Ma in precedenza l’Udinese aveva già segnato due volte, con Davis e Zaniolo. Reti annullate da Sozza dopo l’intervento del Var. Il Napoli resta, quindi, fermo a 31 punti (provvisoriamente al secondo posto), mentre l’Udinese sale a 21. Foto Andrea BressanuttiLaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

udinese napoli 1 0Udinese-Napoli 1-0, gol e highlights: Ekkelenkamp piega gli azzurri - Con una ripresa straordinaria, l'Udinese ritrova la vittoria in casa contro il Napoli. sport.sky.it

udinese napoli 1 0Udinese-Napoli 1-0, la decide Ekkelenkamp: Conte perde la vetta della classifica - Dopo la netta vittoria in campionato contro la Juventus, gli azzurri di Conte sono caduti in Portogallo contro il Benfica di Mourinho, facendo riemergere le critiche. leggo.it