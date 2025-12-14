Udinese-Napoli 1-0 partenopei restano secondi

L'Udinese ha battuto il Napoli 1-0 in una partita caratterizzata da una prestazione combattiva dei friuliani, che hanno saputo sfruttare le occasioni e mettere in difficoltà gli avversari. I partenopei, invece, sono apparsi meno incisivi, mantenendo comunque la seconda posizione in classifica, nonostante il passo falso.

© Lapresse.it - Udinese-Napoli 1-0, partenopei restano secondi Il Napoli non approfitta del mezzo passo falso del Milan e cade a Udine al termine di una partita in cui raramente si è reso pericoloso e nella quale, per lunghi tratti, ha subito l’aggressività dei friuliani. Il gol decisivo lo mette a segno Ekkelenkamp al 73? con una grande conclusione a giro che batte Milinkovic-Savic. Ma in precedenza l’Udinese aveva già segnato due volte, con Davis e Zaniolo. Reti annullate da Sozza dopo l’intervento del Var. Il Napoli resta, quindi, fermo a 31 punti (provvisoriamente al secondo posto), mentre l’Udinese sale a 21. Foto Andrea BressanuttiLaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it Udinese-Napoli 1-0, gol e highlights: Ekkelenkamp piega gli azzurri - Con una ripresa straordinaria, l'Udinese ritrova la vittoria in casa contro il Napoli. sport.sky.it

Udinese-Napoli 1-0, la decide Ekkelenkamp: Conte perde la vetta della classifica - Dopo la netta vittoria in campionato contro la Juventus, gli azzurri di Conte sono caduti in Portogallo contro il Benfica di Mourinho, facendo riemergere le critiche. leggo.it

In foto una delle azioni più avvincenti di Udinese Napoli. In mezzo qualcosina a sinistra, il solito pessimo Zaniolo, la curva di Udine che si contraddistingue per la solita inutilità ed un arbitro che più mediocre non potrebbe essere. Vediamo se tengono. McBlu7 - facebook.com facebook

? 17.00 ? Udinese - Napoli S Sport 2 ? @ibrahimyaldiiz Tivibu Spor 1? @okvayarda ? Fiorentina - Verona Tivibu Spor 4 ? @Kerem_Gurel S Sport Plus ? @emregurkaynak x.com