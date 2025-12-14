udinese napoli 1 0 il napoli chiude con 0 tiri nello specchio della porta

L'Udinese conquista una vittoria contro un Napoli in ombra, che chiude il match senza alcun tiro nello specchio della porta. Dopo una gara difficile, i padroni di casa trovano il gol decisivo, convalidato dall'arbitro Sozza, e si aggiudicano i tre punti in palio.

Un Napoli sotto tono perde contro l’ Udinese. Ci sono voluti 3 gol ai padroni di casa per trovare quello giusto, convalidato dall’arbitro Sozza per portare a casa i tre punti. Le statistiche parlato chiaro, la formazione di Conte ha fatto registrare il maggior possesso palla che però non si è quasi mai concretizzato in occasioni pericolo. Nel finale Conte inserisce la doppia punta e spuntano delle occasioni migliori, ma i tiri in porta restano 5-0 per l’Udinese. Potrebbe interessarti: Il Napoli ha finito la benzina anche in campionato: le sconfitte sono quattro in 15 partite (sono tante) Le occasioni del Napoli. Ilnapolista.it

