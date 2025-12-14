Udinese-Napoli 1-0 il Napoli chiude con 0 tiri nello specchio della porta
L'Udinese conquista una vittoria contro un Napoli in ombra, che chiude il match senza alcun tiro nello specchio della porta. Dopo una gara difficile, i padroni di casa trovano il gol decisivo, convalidato dall'arbitro Sozza, e si aggiudicano i tre punti in palio.
Un Napoli sotto tono perde contro l’ Udinese. Ci sono voluti 3 gol ai padroni di casa per trovare quello giusto, convalidato dall’arbitro Sozza per portare a casa i tre punti. Le statistiche parlato chiaro, la formazione di Conte ha fatto registrare il maggior possesso palla che però non si è quasi mai concretizzato in occasioni pericolo. Nel finale Conte inserisce la doppia punta e spuntano delle occasioni migliori, ma i tiri in porta restano 5-0 per l’Udinese. Potrebbe interessarti: Il Napoli ha finito la benzina anche in campionato: le sconfitte sono quattro in 15 partite (sono tante) Le occasioni del Napoli. Ilnapolista.it
Live Udinese-Napoli 1-0, Ekkelenkamp porta in vantaggio i padroni di casa - Dopo la netta vittoria in campionato contro la Juventus, gli azzurri di Conte sono caduti in Portogallo contro il Benfica di Mourinho, facendo riemergere le critiche. ilmattino.it
Udinese-Napoli, le scelte ufficiali di Conte: avanti col 3-4-2-1 Tutto pronto al Bluenergy Stadium per la sfida valida per la 15ª giornata di Serie A. Antonio Conte conferma il 3-4-2-1 e cambia un solo elemento rispetto alla gara di Champions persa a Lisbona. Tr - facebook.com facebook