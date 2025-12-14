Udinese-Napoli 1-0 | Ekkelenkamp stende la capolista Conte ko al Bluenergy
L'Udinese sorprende il Napoli con una vittoria per 1-0, grazie al gol decisivo di Ekkelenkamp. La partita si svolge al Bluenergy Stadium, dove la capolista subisce una battuta d'arresto, mentre il tecnico Conte deve fare i conti con una sconfitta inaspettata.
"> Il Napoli non riesce a dimenticare Lisbona e cade anche a Udine. Al Bluenergy Stadium finisce 1-0 per l’Udinese, che trova il colpo decisivo nella ripresa con una perla di Ekkelenkamp e resiste all’assalto finale della squadra di Conte. La capolista parte con buon piglio ma trova subito un’Udinese aggressiva, alta nel pressing e ordinata nella fase difensiva. Il primo tempo è intenso ma povero di occasioni: ritmi alti, molti duelli e pochissimi tiri nello specchio. Il dato fotografa la difficoltà degli azzurri: zero conclusioni in porta nei primi 45 minuti, evento raro per la squadra di Conte in questo campionato. Napolipiu.com
