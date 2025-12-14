Udinese-Napoli 1-0 due gol annullati alla formazione di Runjai?

L'incontro tra Udinese e Napoli si è concluso con un risultato di 1-0 a favore dei friulani, dopo una partita ricca di emozioni e polemiche. Nonostante due reti segnate dal Napoli, entrambe sono state annullate dall'arbitro Sozza, mentre l’Udinese ha trovato il gol decisivo al 73’. La sfida ha suscitato discussioni e momenti di tensione in campo.

© Ilnapolista.it - Udinese-Napoli 1-0, due gol annullati alla formazione di Runjai? Ci sono voluti 73 all’Udinese per passare in vantaggio sul Napoli, nonostante due reti messe a segno dagli uomini di Kosta Runjai? ed altrettanti gol annullati dall’arbitro Sozza. I gol dell’udinese annullati. Il primo al 54? ad opera di Davis sulla respinta corta e imprecisa di Milinkovic che viene annullato per fuorigioco. Poi nella ripresa al 69?, l’Udinese passa in vantaggio ancora con il tiro da fuori di Zaniolo. Arbitro operò subito chiamato al Var per un possibile pestone a Lobotka, annulla ancora Il gol dell’Udinese. Al 73? l’Udinese che alla fine trova il vantaggio con un euro gol di Ekkelencamp e Milinkovic non può nulla. Ilnapolista.it LIVE Udinese-Napoli 1-0 Serie A 2025/2026: Gol di Keinan Davis - Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Udinese-Napoli, le scelte ufficiali di Conte: avanti col 3-4-2-1 Tutto pronto al Bluenergy Stadium per la sfida valida per la 15ª giornata di Serie A. Antonio Conte conferma il 3-4-2-1 e cambia un solo elemento rispetto alla gara di Champions persa a Lisbona. Tr - facebook.com facebook