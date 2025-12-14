Udinese-Napoli 1-0 decide il gol di Ekkelenkamp

L'Udinese ha battuto il Napoli 1-0 al Bluenergy Stadium grazie al gol di Ekkelenkamp, interrompendo la serie positiva degli azzurri dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica. La partita ha evidenziato le difficoltà del Napoli, mentre i friulani hanno saputo capitalizzare l'occasione per ottenere una vittoria importante.

© Iltempo.it - Udinese-Napoli 1-0, decide il gol di Ekkelenkamp UDINE (ITALPRESS) – Dopo il ko in Champions League contro il Benfica, un Napoli scarico di energie perde anche al Bluenergy Stadium contro una grande Udinese. I ragazzi di Runjaic si impongono per 1-0, grazie ad una perla di Ekkelenkamp nel secondo tempo. I bianconeri se lo sono proprio dovuti sudare il gol: il Var, infatti, ha annullato le reti di Davis e Zaniolo. Non basta un finale di cuore alla squadra di Conte per evitare la sconfitta. Continua l'emergenza infortuni in casa Napoli con Conte costretto a schierare lo stesso undici titolare per la terza gara consecutiva. Non se la passa tanto meglio nemmeno l'Udinese, viste le contemporanee assenze sulla corsia mancina di Kamara e Zemura e di Atta come mezzala sinistra. Iltempo.it Udinese-Napoli 1-0, gol e highlights: Ekkelenkamp piega gli azzurri - Con una ripresa straordinaria, l'Udinese ritrova la vittoria in casa contro il Napoli. sport.sky.it

Udinese-Napoli 1-0, partenopei restano secondi - Il Napoli non approfitta del mezzo passo falso del Milan e cade a Udine al termine di una partita in cui raramente si è reso pericoloso e nella quale, per ... lapresse.it

In foto una delle azioni più avvincenti di Udinese Napoli. In mezzo qualcosina a sinistra, il solito pessimo Zaniolo, la curva di Udine che si contraddistingue per la solita inutilità ed un arbitro che più mediocre non potrebbe essere. Vediamo se tengono. McBlu7 - facebook.com facebook

? 17.00 ? Udinese - Napoli S Sport 2 ? @ibrahimyaldiiz Tivibu Spor 1? @okvayarda ? Fiorentina - Verona Tivibu Spor 4 ? @Kerem_Gurel S Sport Plus ? @emregurkaynak x.com