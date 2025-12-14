In un match combattuto, Udinese e Napoli si affrontano in una sfida decisa da Ekkelenkamp, che segna al terzo tentativo. Entrambe le squadre cercano di risollevarsi dopo recenti sconfitte: l'Udinese in campionato e il Napoli in Champions League. La partita si svolge a Udine, con un risultato che influisce sulle rispettive classifiche.

© Sport.quotidiano.net - Udinese-Napoli 1-0, decide Ekkelenkamp (al terzo tentativo)

Udine, 14 dicembre 2025 - Entrambe le formazioni sono reduci da due sconfitte, seppur in competizioni diverse: l' Udinese aveva perso nel precedente turno di campionato contro il Genoa, mentre il Napoli aveva interrotto la propria striscia positiva in Champions League per mano del Benfica. In Serie A però il cammino degli azzurri vedeva un filotto di 3 vittorie consecutive contro avversari di caratura come Atalanta, Roma e Juventus: all'apparenza, a livello di calendario il peggio era alle spalle e invece al Bluenergy Stadium, dopo un primo tempo quasi da sbadigli su entrambi i fronti, arriva una sconfitta pesante per i partenopei, stesi da una gemma di Ekkelenkamp dopo che il Var aveva precedentemente vanificato le reti di Davis (per fuorigioco) e Zaniolo (per contatto tra Lobotka e Karlstrom ). Sport.quotidiano.net

