Udinese-Napoli 1-0 Conte cade al Bluenergy | gli azzurri perdono la vetta
Nell'incontro tra Udinese e Napoli, i partenopei affrontano la sfida con l'obiettivo di risalire in vetta dopo la recente sconfitta in Champions League. Tuttavia, un risultato inaspettato li vede perdere terreno, mentre l'Udinese ottiene una vittoria importante. La partita si svolge al Bluenergy, un match che potrebbe cambiare gli equilibri in classifica.
Il Napoli scende in campo con l'obiettivo di riscattare la sconfitta in Champions League contro il Benfica e con la voglia di riconquistare il primo posto in solitaria dopo il pareggio del. Ilmattino.it
Udinese-Napoli 1-0, due gol annullati alla formazione di Runjaic - Ci sono voluti due gol annullati da Sozza all'Udinese per passare in vantaggio sul Napoli nonostante il dominio sul campo Ci sono voluti 73 all’Udinese per passare in vantaggio sul Napoli, nonostante ... ilnapolista.it
Udinese-Napoli, le scelte ufficiali di Conte: avanti col 3-4-2-1 Tutto pronto al Bluenergy Stadium per la sfida valida per la 15ª giornata di Serie A. Antonio Conte conferma il 3-4-2-1 e cambia un solo elemento rispetto alla gara di Champions persa a Lisbona.