Udinese-Napoli 1-0 a breve Conte in conferenza

Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Udinese, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha tenuto una conferenza stampa per analizzare la partita e commentare le prestazioni della squadra. L’evento si è svolto a breve distanza dal fischio finale, offrendo spunti sulle sfide affrontate e le prospettive future del club.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Udinese La conferenza di Conte. L'articolo il Napolista. Ilnapolista.it

