udinese napoli 0 0 conte ancora con i titolarissimi e spinazzola sulla sinistra live

Nel match tra Udinese e Napoli, i partenopei di Conte scendono in campo con la stessa formazione delle ultime gare, a causa delle numerose assenze in infermeria. La sfida, valida per la quindicesima giornata di Serie A, si svolge allo stadio Bluenergy, con Spinazzola confermato sulla corsia sinistra e i napoletani determinati a ottenere un risultato positivo.

Il Napoli di Conte affronta l’Udinese per la quindicesima giornata di Serie A. Allo stadio Bluenergy scenderanno in campo la stessa formazione delle ultime, causa sempre un’infermeria stracolma. Unica differenza delle ultime è Spinazzola sulla fascia sinistra al posto di Olivera. Azzurri chiamati a riscattare la sconfitta contro il Benfica in Champions League, e anche ad approfittare del mezzo passo falso del Milan contro il Sassuolo nel lunch-match. Rossoneri che hanno pareggiato per 2-2 dando la possibilità al Napoli di allungare in testa alla classifica in solitaria. Udinese che dal canto suo viene da due sconfitte e vorrà onorare la gara di casa contro i campioni in carica. Ilnapolista.it

Udinese-Napoli 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Hojlund sfida Zaniolo - Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it