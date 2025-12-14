Allo stadio Bluenergy, Udinese e Napoli si sfidano nella quindicesima giornata di Serie A. Con molte assenze tra le fila partenopee, il match si presenta equilibrato, con occasioni da entrambe le parti. La partita si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, segnato anche da un’occasione fallita da Lang in un’ottima posizione.

© Ilnapolista.it - Udinese-Napoli 0-0, conclusione di Lang da ottima posizione alle stelle (LIVE)

Il Napoli di Conte affronta l’Udinese per la quindicesima giornata di Serie A. Allo stadio Bluenergy scenderanno in campo la stessa formazione delle ultime, causa sempre un’infermeria stracolma. Unica differenza delle ultime è Spinazzola sulla fascia sinistra al posto di Olivera. Azzurri chiamati a riscattare la sconfitta contro il Benfica in Champions League, e anche ad approfittare del mezzo passo falso del Milan contro il Sassuolo nel lunch-match. Rossoneri che hanno pareggiato per 2-2 dando la possibilità al Napoli di allungare in testa alla classifica in solitaria. Udinese che dal canto suo viene da due sconfitte e vorrà onorare la gara di casa contro i campioni in carica. Ilnapolista.it

Live Udinese-Napoli 0-0, azzurri vicini al vantaggio con Lang - Dopo la netta vittoria in campionato contro la Juventus, gli azzurri di Conte sono caduti in Portogallo contro il Benfica di Mourinho, facendo riemergere le critiche. ilmattino.it