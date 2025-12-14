L'Udinese conquista una vittoria convincente contro il Napoli al Bluenergy Stadium, grazie a un gol di Ekkelenkamp. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, i partenopei mostrano segni di affaticamento e difficoltà, consentendo ai friulani di dominare l'incontro e ottenere i tre punti fondamentali in classifica.

© Agi.it - Udinese domina il Napoli, decide un eurogol di Ekkelenkamp

AGI - Dopo il ko in Champions League contro il Benfica, un Napoli scarico di energie perde anche al Bluenergy Stadium contro una grande Udinese. I ragazzi di Runjaic si impongono per 1-0, grazie a una perla di Ekkelenkamp nel secondo tempo. I bianconeri se lo sono proprio dovuti sudare il gol: il Var, infatti, ha annullato le reti di Davis e Zaniolo. Non basta un finale di cuore alla squadra di Conte per evitare la sconfitta. Continua l' emergenza infortuni in casa Napoli con Conte costretto a schierare lo stesso undici titolare per la terza gara consecutiva. Non se la passa tanto meglio nemmeno l'Udinese, viste le contemporanee assenze sulla corsia mancina di Kamara e Zemura e di Atta come mezzala sinistra. Agi.it

Udinese domina il Napoli, decide un eurogol di Ekkelenkamp - Dopo il ko in Champions League contro il Benfica, un Napoli scarico di energie perde anche al Bluenergy Stadium contro una grande Udinese. msn.com