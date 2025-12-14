Udinese domina il Napoli decide un eurogol di Ekkelenkamp
L'Udinese conquista una vittoria convincente contro il Napoli al Bluenergy Stadium, grazie a un gol di Ekkelenkamp. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Benfica, i partenopei mostrano segni di affaticamento e difficoltà, consentendo ai friulani di dominare l'incontro e ottenere i tre punti fondamentali in classifica.
AGI - Dopo il ko in Champions League contro il Benfica, un Napoli scarico di energie perde anche al Bluenergy Stadium contro una grande Udinese. I ragazzi di Runjaic si impongono per 1-0, grazie a una perla di Ekkelenkamp nel secondo tempo. I bianconeri se lo sono proprio dovuti sudare il gol: il Var, infatti, ha annullato le reti di Davis e Zaniolo. Non basta un finale di cuore alla squadra di Conte per evitare la sconfitta. Continua l' emergenza infortuni in casa Napoli con Conte costretto a schierare lo stesso undici titolare per la terza gara consecutiva. Non se la passa tanto meglio nemmeno l'Udinese, viste le contemporanee assenze sulla corsia mancina di Kamara e Zemura e di Atta come mezzala sinistra. Agi.it
Udinese-Napoli 1-0, la decide Ekkelenkamp: Conte perde la vetta della classifica - Dopo la netta vittoria in campionato contro la Juventus, gli azzurri di Conte sono caduti in Portogallo contro il Benfica di Mourinho, facendo riemergere le critiche.
L'Udinese domina il finale con il Napoli e batte meritatamente i Campioni d'Italia. Su tutte, la grande prova di Zaniolo. Abbiamo rivisto sprazzi di quello che poteva diventare il grande talento azzurro della sua generazione.
