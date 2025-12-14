Udine regge bene un quarto poi Trapani prende il largo

Udine interrompe la sua serie positiva sul parquet del PalaShark, dove Trapani si impone con autorità. La partita, caratterizzata da tensioni e significati extra-campo, vede i friulani resistere nei primi quarti, ma successivamente Trapani prende il largo, conquistando una vittoria importante e dimostrando determinazione e compattezza.

Si interrompe sul parquet del PalaShark la striscia positiva dell’Apu Old Wild West Udine, che esce sconfitta per 91-73 contro una Trapani Shark capace di compattarsi e trovare energie e determinazione in una giornata carica di tensioni e significati extra-campo.I granata si presentavano. Udinetoday.it