Udc Giuseppe Trifirò nominato coordinatore cittadino di Trappeto
Il partito Udc annuncia la nomina di Giuseppe Trifirò come nuovo coordinatore cittadino di Trappeto. La decisione è stata condivisa con il segretario regionale Decio Terrana e comunicata dal coordinatore provinciale di Palermo, Paolo Franzella. Questa nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento della presenza del partito nella comunità locale.
