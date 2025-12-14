Ucraini in piazza Duomo | Fermare la Russia fa i safari umani con i droni a Kherson
Una manifestazione a Milano e una testimonianza da Kherson, nel sud dell’Ucraina, si sono svolte domenica 14 dicembre. Mentre i cittadini ucraini protestano in piazza Duomo, denunciando le operazioni militari della Russia, i droni continuano i loro
Safari umano a Kherson, nel sud dell'Ucraina, e manifestazione di denuncia a Milano, in piazza Duomo, nel pomeriggio di domenica 14 dicembre, organizzata dall'associazione UaMi. La Russia continua a colpire con missili e droni molte città ucraine, ma a Kherson accade qualcosa di ancora più. Milanotoday.it
Ucraina, il flash mob in piazza Duomo a Milano per ricordare le stragi di Bucha e Kramatorsk
Il tg3 in un centro di riabilitazione per i soldati ucraini reduci del fronte e di 4 anni di guerra. "La Pace Vogliono costringerci a firmala, ma non accetteremo uno scambio di territori. O scenderemo in piazza”. x.com
