Ucraina Zelensky shock | Disposto a rinunciare Cosa succede adesso

L'articolo esplora le recenti dichiarazioni shock di Zelensky sulla disponibilità a rinunciare, e analizza le ambizioni di Theodore Kyriakou, il magnate greco noto come il “Berlusconi greco”, che punta a espandersi in Italia attraverso l'acquisto di gruppi editoriali, televisioni e infrastrutture portuali. Un approfondimento sulle strategie e gli obiettivi del magnate nel contesto italiano.

© Thesocialpost.it - Ucraina, Zelensky shock: "Disposto a rinunciare". Cosa succede adesso

Thesocialpost.it Guerra Ucraina, Zelensky: «Voglio congelamento linea del fronte». Kiev disposta ad abbandonare adesione alla Nato - Mosca annuncia ritorsioni contro il congelamento sine die degli asset russi deciso dall'Ue. ilgazzettino.it

Ucraina: le news del 14 dicembre | Zelensky: disposto ad abbandonare richiesta di adesione a Nato - Ma già oggi Zelensky potrebbe incontrare i due negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner, arrivati stamattina nella capita ... tg.la7.it

Tg2. . Domani a #Berlino il vertice sul #pianodipace per l'#Ucraina: #Zelensky, #Witkoff e i principali leader dell'Unione cercano un'intesa con #Mosca che dice: "No alle proposte dell'Europa" Al #Tg2Rai ore 13,00 #14dicembre - facebook.com facebook

UCRAINA | Zelensky ha confermato gli incontri con i rappresentanti del presidente Trump per giungere alla fine della guerra. "Ci stiamo preparando per gli incontri con la parte statunitense e i nostri amici europei. Berlino ospiterà molti eventi". #ANSA x.com