Ucraina Zelensky pronto per vertice Berlino | Grande chance per pace

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara al vertice di Berlino, considerato un momento decisivo nei negoziati per la pace con la Russia. Con ottimismo, Zelensky sottolinea l'importanza di questa occasione come possibile svolta per trovare una soluzione duratura al conflitto.

(Adnkronos) – "C'è una chance importante". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara al vertice chiave di Berlino, appuntamento cruciale nella strada dei negoziati per porre fine alla guerra con la Russia. In Germania, i rappresentanti di Kiev incontreranno i partner occidentali. E, in particolare, Zelensky vedrà Steve Witkoff, l'inviato speciale del presidente degli Stati . Periodicodaily.com

ucraina zelensky pronto verticeUcraina, Zelensky pronto per vertice Berlino: “Grande chance per pace” - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara al vertice chiave di Berlino, appuntamento cruciale nella strada dei negoziati per porre fine alla guerra ... pianetagenoa1893.net

ucraina zelensky pronto verticeVideo. Vertice Italia-Ucraina a Palazzo Chigi, Zelensky: "Mi fido di Meloni" - Prima del vertice, Zelensky si è detto "sempre pronto" alle elezioni in Ucraina. it.euronews.com

Immagine generica

Zelensky: Pronto a dimettermi se serve alla pace in Ucraina

Video Zelensky: Pronto a dimettermi se serve alla pace in Ucraina