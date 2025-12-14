Ucraina Zelensky pronto per vertice Berlino | Grande chance per pace
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara al vertice di Berlino, considerato un momento decisivo nei negoziati per la pace con la Russia. Con ottimismo, Zelensky sottolinea l'importanza di questa occasione come possibile svolta per trovare una soluzione duratura al conflitto.
(Adnkronos) – "C'è una chance importante". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara al vertice chiave di Berlino, appuntamento cruciale nella strada dei negoziati per porre fine alla guerra con la Russia. In Germania, i rappresentanti di Kiev incontreranno i partner occidentali. E, in particolare, Zelensky vedrà Steve Witkoff, l'inviato speciale del presidente degli Stati . Periodicodaily.com
