Ucraina Zelensky a Berlino | Cerco sostegno Usa per congelare linea fronte
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Berlino per incontri con leader europei e l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff. Tra gli obiettivi, cercare sostegno dagli Stati Uniti per congelare la linea del fronte e rafforzare la posizione dell'Ucraina nel conflitto in corso.
(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Berlino, dove sono in programma incontri con i leader europei e con l'inviato del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff. Lo rende noto la presidenza ucraina. Poco prima di arrivare a Berlino, Zelensky ha detto ai giornalisti che sta cercando il sostegno degli Stati Uniti . Periodicodaily.com
Ucraina, Zelensky a Berlino: "Cerco sostegno Usa per congelare linea fronte" - Zelensky ha detto ai giornalisti che sta cercando il sostegno degli Stati Uniti per congelare la linea del fronte in Ucraina ... msn.com
Guerra Ucraina, Kiev: Mosca produrrà in serie missili nucleari Oreshnik. Zelensky: «A Berlino incontrerò inviati di Trump» - Mosca annuncia ritorsioni contro il congelamento sine die degli asset russi deciso dall'Ue. ilmessaggero.it
UCRAINA | Zelensky ha confermato gli incontri con i rappresentanti del presidente Trump per giungere alla fine della guerra. "Ci stiamo preparando per gli incontri con la parte statunitense e i nostri amici europei. Berlino ospiterà molti eventi". #ANSA - facebook.com facebook
Ucraina-Russia, Zelensky e il vertice chiave a Berlino: i due nodi del piano Trump x.com
Guerra in Ucraina: Avdiivka sta per cadere in mano russa, Zelensky cerca aiuto a Parigi e Berlino