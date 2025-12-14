Ucraina Zelensky a Berlino | Cerco sostegno Usa per congelare linea fronte

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si trova a Berlino per incontri con leader europei e l'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff. Tra gli obiettivi, cercare sostegno dagli Stati Uniti per congelare la linea del fronte e rafforzare la posizione dell'Ucraina nel conflitto in corso.

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Berlino, dove sono in programma incontri con i leader europei e con l'inviato del presidente americano Donald Trump, Steve Witkoff. Lo rende noto la presidenza ucraina. Poco prima di arrivare a Berlino, Zelensky ha detto ai giornalisti che sta cercando il sostegno degli Stati Uniti . Periodicodaily.com

Guerra Ucraina, Kiev: Mosca produrrà in serie missili nucleari Oreshnik. Zelensky: «A Berlino incontrerò inviati di Trump» - Mosca annuncia ritorsioni contro il congelamento sine die degli asset russi deciso dall'Ue. ilmessaggero.it