Ucraina Witkoff e Kushner a Berlino Zelensky | Pronto al dialogo – La diretta

A Berlino si svolge il vertice dedicato all’Ucraina, con la partecipazione di figure di rilievo come Steve Witkoff e Jared Kushner. Zelensky ha dichiarato di essere pronto al dialogo, segnando un momento di possibile apertura nelle trattative internazionali sul conflitto. L’evento si concentra sugli sviluppi e le prospettive future della situazione ucraina.

L’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e il genero di Donald Trump, Jared Kushner, sono arrivati a Berlino in occasione del vertice sull’Ucraina. L’obiettivo è raggiungere un accordo con la Russia e arrivare a un cessate il fuoco il prima possibile. Presente in Germania anche il leader di Kiev Volodymyr Zelensky mentre questa sera sono attesi altri pesi massimi della politica internazionale: numerosi capi di Stato e di governo europei, oltre ai leader dell’Ue e della Nato. Guerra in Ucraina, verso un accordo di pace – La diretta di oggi 14 dicembre Inizio diretta: 141225 07:00 Fine diretta: 141225 23:00 12:03 141225 Zelensky: "Oggi vedremo gli statunitensi a Berlino, pronto al dialogo" “Oggi abbiamo la giornata ucraino-americana a Berlino. Lapresse.it Ucraina, Witkoff e Kushner arrivano a Berlino per i colloqui di pace - Gli inviati statunitensi sono arrivati a Berlino per un altro ciclo di colloqui volti a garantire un accordo per porre fine alla guerra in Ucraina. msn.com

