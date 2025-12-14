Ucraina Tajani | sempre difeso Kiev ma non siamo in guerra con Russia
Tajani ribadisce il sostegno italiano all’Ucraina, sottolineando che l’Italia ha sempre difeso le ragioni di Kiev senza però essere in guerra con la Russia. L’intervento evidenzia la posizione diplomatica del paese, che sostiene l’Ucraina senza coinvolgimenti militari diretti con Mosca.
Roma, 14 dic. (askanews) – “Abbiamo difeso le ragioni dell’Ucraina, dicendo sempre a tutti i nostri alleati che è giusto difendere l’Ucraina ma non siamo in guerra con la Russia, non abbiamo mai usato armi italiane in territorio russo. Abbiamo sempre avuto una visione e l’abbiamo sostenuta con coraggio anche essendo costretti a prendere posizioni dure non sempre in sintonia con i nostri alleati europei perché abbiamo una visione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, segretario di Fi, intervenendo ad Atre L'articolo proviene da Ildenaro. Ildenaro.it
