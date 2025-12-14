Ucraina Russia avanza o Kiev rialza la testa? La guerra e la doppia verità

La situazione in Ucraina resta complessa e in continua evoluzione, con dichiarazioni contrastanti tra le parti coinvolte. Mentre Mosca afferma di avanzare su tutto il fronte, Kiev si impegna a rialzare la testa e a resistere. L'articolo analizza le diverse narrative e le dinamiche attuali del conflitto tra Russia e Ucraina.

(Adnkronos) – "La Russia avanza su tutto il fronte". Vladimir Putin lo dice e lo ripete da giorni descrivendo un quadro della guerra in Ucraina estremamente favorevole a Mosca. Le comunicazioni del presidente russo rientrano evidentemente in una strategia che mira ad aumentare la pressione sull'Ucraina e sui partner occidentali di Kiev per incidere in . Periodicodaily.com

