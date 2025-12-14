Ucraina la diretta Zelensky vede gli inviati Usa | vuole convincerli sul congelamento della linea del fronte

Il 14 dicembre 2025, si intensificano i negoziati sulla situazione in Ucraina. Zelensky ha incontrato gli inviati americani Witkoff e Kushner a Berlino, nel tentativo di convincerli sulla necessità di congelare la linea del fronte. L'evento si inserisce in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla crisi ucraina e le sue possibili evoluzioni.

© Quotidiano.net - Ucraina, la diretta. Zelensky vede gli inviati Usa: vuole convincerli sul congelamento della linea del fronte Roma, 14 dicembre 2025 – Attesa a Berlino per l'incontro tra il presidente ucraino Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner annunciato per oggi. “Voglio convincerli a sostenere il congelamento della linea del fronte”, ha detto il numero uno di Kiev che si dice “pronto al dialogo” per i colloqui anche con il cancelliere Merz e con gli altri leader europei, tra cui la premier Meloni, tra oggi e domani. Secondi il Financial Times, Kiev sarebbe disposta ad abbandonare la richiesta di adesione alla Nato, ma chiede in cambio di garanzie di sicurezza per l'Ucraina agli Stati Uniti. Quanto agli asset russi congelati sine die, dopo le minacce di Mosca di imminenti ritorsioni, il portavoce della Commissione Ue afferma che “depositari centrali di titoli nell'Ue, come Euroclear, possono compensare eventuali sequestri in Russia con asset congelati o immobilizzati detenuti nell'Ue”. Quotidiano.net Ucraina, Zelensky: "Disposti ad abbandonare richiesta adesione alla Nato". LIVE - Il premier ucraino si è detto pronto a rinunciare alla richiesta di adesione alla Nato in cambio di garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti e dell'Europa, in una mossa volta a favorire l'avan ... tg24.sky.it

