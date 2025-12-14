Ucraina i preparativi della sicurezza a Berlino per i colloqui di pace

Berlino si appresta a ospitare nuovi colloqui di pace tra Europa, Stati Uniti e Ucraina, nel tentativo di trovare una soluzione diplomatica al conflitto tra Kiev e Mosca. L'evento rappresenta un passo importante verso la ricerca di stabilità e dialogo, con le parti impegnate nei preparativi per garantire la sicurezza e il successo delle negoziazioni.

Berlino si prepara a ospitare nuovi colloqui di pace tra Europa, Usa e Ucraina, per provare a porre fine alla guerra tra Kiev e Mosca. Nelle immagini, i preparativi della sicurezza intorno al palazzo della Cancelleria federale. Gli inviati statunitensi sono a Berlino per un altro ciclo di colloqui volti a garantire un accordo per porre fine alla guerra. L’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero di Trump, Jared Kushner, parteciperanno a una serie di incontri domenica e lunedì, con funzionari ucraini ed europei. “Incontrerò gli inviati del presidente Trump e ci saranno anche incontri con i nostri partner europei, con molti leader, riguardanti le basi della pace: un accordo politico per porre fine alla guerra”, ha dichiarato Zelensky in un discorso alla nazione sabato sera. Lapresse.it Ucraina, i preparativi della sicurezza a Berlino per i colloqui di pace - Berlino si prepara a ospitare nuovi colloqui di pace tra Europa, Usa e Ucraina, per provare a porre fine alla guerra tra Kiev e Mosca. lapresse.it

Guerra Ucraina, Kiev: Mosca produrrà in serie missili nucleari Oreshnik. Zelensky: «A Berlino incontrerò inviati di Trump» - Mosca annuncia ritorsioni contro il congelamento sine die degli asset russi deciso dall'Ue. ilmattino.it

"Telefonate con i leader in preparazione al Consiglio europeo". #ANSAEuropa #Ucraina - facebook.com facebook

© Lapresse.it - Ucraina, i preparativi della sicurezza a Berlino per i colloqui di pace

Europe’s War Room in Berlin: Can the E5 Stop Putin’s Winter Offensive?

Video Europe’s War Room in Berlin: Can the E5 Stop Putin’s Winter Offensive? Video Europe’s War Room in Berlin: Can the E5 Stop Putin’s Winter Offensive?